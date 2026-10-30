Torna in azione la banda dei salumi e formaggi, preso di mira un altro discount in provincia

Carmiano (Lecce) – La banda dei salumi e formaggi è tornata in azione. E ad essere preso di mira, la notte scorsa, è stato ancora un discount, nel caso specifico il supermercato Eurospin di via Firenze, a Carmiano.

I malviventi, pare fossero almeno in tre, sono entrati in azione coi volti travisati, a bordo di una Lancia Y10, probabilmente rubata. Proprio con l’auto hanno sfondato la vetrata di ingresso e hanno fatto razzia di generi alimentari, in particolare salumi e formaggi, appunto. Il valore del bottino è in corso di quantificazione. Dai registratori di cassa, invece, sarebbe stato portato via denaro contante per qualche centinaio di euro.

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Campi Salentina, che ora conducono le indagini per cercare di individuare i responsabili del furto. Magari anche con qualche dettaglio rimasto impresso nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’attività commerciale.