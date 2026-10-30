Tentata rapina al Conad di Parabita: bandito armato irrompe nel supermercato ma la cassiera non cede e lo mette in fuga

Tensione e attimi di paura nella serata di ieri a Parabita, a ridosso dell’orario di chiusura. Due malviventi sono arrivati a bordo di uno scooter nei pressi del supermercato Conad di via Bovio per mettere a segno un colpo rapido.

Mentre uno dei due complici è rimasto all’esterno a fare da palo e a mantenere il motore acceso per garantirsi la fuga, il secondo individuo — con il volto coperto e una pistola in pugno — ha fatto irruzione all’interno del punto vendita,puntando dritto verso le casse e minacciando l’addetta alla cassa per farsi consegnare l’incasso della giornata.

Il piano dei rapinatori è tuttavia fallito: la fermezza e il rifiuto della cassiera di cedere alle minacce armate hanno fatto desistere l’aggressore. Capito di non poter completare la rapinata in tempi brevi e temendo l’arrivo imminente delle forze dell’ordine, il malvivente si è visto costretto ad abbandonare a mani vuote il locale, guadagnando l’uscita per poi darsi alla fuga insieme al complice.

Sull’episodio sono in corso le indagini per identificare la coppia di rapinatori, anche attraverso l’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona.