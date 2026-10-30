Lecce, il corteo attraversa il centro: sciopero contro carovita e riarmo. Lavoratori e studenti uniti nella protesta

LECCE – Da Porta Napoli verso piazza Sant’Oronzo, la protesta attraversa la città e porta nelle strade del centro le rivendicazioni dello sciopero generale di oggi, venerdì 30 ottobre. Il corteo è partito e si sta muovendo lungo il percorso programmato, mentre la circolazione viene temporaneamente sospesa al passaggio dei manifestanti. Al centro della mobilitazione promossa dall’Unione sindacale di base ci sono stipendi e pensioni da adeguare al costo della vita, maggiori risorse per scuola e sanità e il contrasto alle politiche di riarmo. Lecce è una delle piazze pugliesi chiamate a dare voce a una protesta che lega le difficoltà quotidiane delle famiglie alle scelte sulla destinazione della spesa pubblica. I manifestanti si sono dati appuntamento alle 9 a Porta Napoli, con partenza prevista mezz’ora dopo. L’itinerario si è snodato attraverso viale Calasso, viale De Pietro, via Garibaldi e viale XXV Luglio, per proseguire lungo via Costa, piazzetta De Sanctis e via Trinchese. Quindi viale Cavallotti, viale Marconi, via Maremonti, piazza Vittorio Emanuele e via Augusto Imperatore, prima dell’arrivo in piazza Sant’Oronzo.

La Polizia locale invita gli automobilisti a prestare attenzione e a scegliere percorsi alternativi: le interruzioni del traffico accompagnano l’avanzamento del corteo lungo le strade interessate. Dietro la giornata di sciopero c’è una piattaforma che punta innanzitutto al recupero del potere d’acquisto. Usb denuncia la distanza crescente fra retribuzioni e spese necessarie per vivere, dai generi alimentari alle bollette, dai carburanti agli affitti. Chiede interventi per contenere i prezzi, l’adeguamento di salari e pensioni e l’azzeramento dell’Iva sui beni di prima necessità. “Alzate i salari, alzate le pensioni” è una delle parole d’ordine con cui il sindacato accompagna la mobilitazione. La contestazione investe il governo Meloni, accusato dall’organizzazione di rispondere in modo insufficiente all’impoverimento del lavoro e di privilegiare interessi economici diversi da quelli di lavoratori e pensionati. A queste richieste si affianca l’opposizione all’aumento delle spese militari. Per i promotori, le risorse devono sostenere servizi sociali, istruzione e salute.

Lo sciopero si collega alla giornata internazionale di mobilitazione dei portuali contro la guerra e il traffico di armi: un’iniziativa che Usb ha scelto di estendere alle categorie del lavoro pubblico e privato, unendo rivendicazioni economiche e richiesta di pace. La scuola occupa uno spazio rilevante nella piattaforma. Il sindacato sollecita la stabilizzazione del personale precario, il ritiro dei progetti di dimensionamento e dei tagli al personale Ata, interventi per la sicurezza degli edifici e lo stop ai percorsi di formazione nelle aziende della filiera bellica e nelle strutture militari. Sono temi che si intrecciano con le mobilitazioni studentesche e con la richiesta di rendere sostenibili i costi dello studio, a partire dagli alloggi. Dai servizi educativi comunali arriva inoltre la richiesta di nuove assunzioni, organici adeguati, stabilità occupazionale e gestione pubblica dei servizi. “Non c’è qualità educativa senza diritti”, afferma Usb nel documento dedicato a nidi e scuole dell’infanzia, richiamando il rapporto fra condizioni di lavoro e qualità dell’assistenza alle famiglie.

Nel territorio leccese, intanto, il confronto sullo sciopero passa anche dai trasporti. Stp di Terra d’Otranto ha comunicato di avere programmato il regolare svolgimento di tutte le corse, salvo situazioni imprevedibili, dopo l’ordinanza di precettazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’azienda richiama la valutazione della Commissione di garanzia, secondo cui l’astensione proclamata non è conforme alla disciplina del settore. Di segno opposto la posizione di Usb Trasporti, che ha confermato la mobilitazione, contestando il provvedimento ministeriale e dichiarandosi pronta a sostenere le conseguenze per l’organizzazione e i delegati, pur informando i lavoratori delle possibili sanzioni individuali. Fra le strade attraversate dal corteo e il confronto sui servizi, Lecce vive così una giornata in cui la protesta nazionale prende forma attorno a richieste concrete: poter sostenere le spese di casa, lavorare con maggiori tutele, accedere a servizi pubblici adeguati e costruire un futuro meno segnato dalla precarietà.