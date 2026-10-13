Leverano, ricerche concluse in tragedia per il 53enne scomparso domenica

LEVERANO (Lecce) – Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche del 53enne scomparso domenica 11 ottobre da Leverano. L’uomo è stato trovato senza vita questa mattina all’interno di una villa abbandonata in via Don Bosco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero, insieme ai carabinieri, alla polizia locale, alla Protezione civile e al personale del 118.

Le ricerche erano scattate dopo l’allontanamento dell’uomo e avevano coinvolto diverse squadre di soccorritori, con il supporto anche di un elicottero proveniente da Bari. A far temere il peggio era stata soprattutto una telefonata alla sorella, alla quale il 53enne aveva chiesto di salutare i suoi bambini, lasciando intendere che non si sarebbero più rivisti. Parole che avevano accresciuto la preoccupazione dei familiari.

Nei giorni precedenti alla scomparsa, all’uomo era stata notificata una misura cautelare di divieto di avvicinamento all’ex moglie, nell’ambito di un procedimento avviato in seguito a denunce per presunte condotte persecutorie e minacce.

Intanto, a Lecce, proseguono le ricerche di un altro uomo, Luca Briganti, 52 anni, di cui si sono perse le tracce in un periodo compreso tra il 30 settembre e il 6 ottobre. La Prefettura ha attivato le procedure per rintracciarlo e rinnova l’appello alla cittadinanza: chiunque possa fornire elementi utili a contattare il 112.