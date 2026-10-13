Spacciava droga vicino al parco frequentato da bambini e famiglie, arrestato un 51enne

LEVERANO (Lecce) – Spaccio nei pressi di un parco giochi a Leverano, dove gli agenti di polizia hanno arrestato un uomo di 51 anni trovato in possesso di 67 dosi di cocaina e una piccola quantità di hashish. Il controllo è scattato l’8 ottobre, durante un servizio antidroga della Squadra Mobile.

Gli agenti hanno notato un’auto con alla guida un uomo già conosciuto per precedenti legati agli stupefacenti. Dopo aver seguito i suoi movimenti, hanno visto un secondo uomo scendere dal veicolo e avvicinarsi a un’altra auto parcheggiata vicino a un parco giochi frequentato da bambini e famiglie. Dopo aver prelevato qualcosa dall’abitacolo, lo ha nascosto nella tasca dei pantaloni.

Il comportamento ha insospettito i poliziotti, che hanno proceduto al controllo e alla perquisizione personale, trovando 10,3 grammi lordi di cocaina. Nell’auto in uso al 51enne sono stati poi recuperati altri involucri, per un totale di 48,6 grammi lordi di cocaina, suddivisa in 67 dosi.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dell’uomo, dove, nel comodino della camera da letto, sono stati trovati altri 0,80 grammi di hashish.

Il 51enne, residente in provincia di Lecce, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e posto ai domiciliari, su disposizione del pubblico ministero di turno, in attesa del giudizio direttissimo. Il conducente dell’auto da cui era stato visto scendere è stato invece denunciato in stato di libertà.