Gallipoli, sorpreso con 21 dosi di cocaina: in casa anche un fucile. Nei guai 30enne

GALLIPOLI (Lecce) – Ventuno dosi di cocaina, per un peso complessivo di 7,23 grammi, e un fucile a doppia canna. È quanto sequestrato dalla polizia a un trentenne, originario di Nardò e residente a Gallipoli, denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di arma.

L’episodio risale al 10 ottobre, quando, intorno alle 19.30, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Gallipoli hanno controllato il giovane. Alla vista dei poliziotti, l’uomo avrebbe tentato di disfarsi di un involucro, gettandolo a terra. All’interno sono state trovate 21 dosi di cocaina già confezionate.

Il controllo ha portato a successive perquisizioni, estese all’abitazione del trentenne e a quella della fidanzata, frequentata abitualmente dall’uomo.

Nella casa del giovane è stato rinvenuto un fucile a doppia canna, privo di marca, modello e matricola identificabili a causa del cattivo stato di conservazione. Il trentenne è stato pertanto deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.