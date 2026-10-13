Gallipoli, sorpreso con 21 dosi di cocaina: in casa anche un fucile. Nei guai 30enne

GALLIPOLI (Lecce) – Ventuno dosi di cocaina, per un peso complessivo di 7,23 grammi, e un fucile a doppia canna. È quanto sequestrato dalla polizia a un trentenne, originario di Nardò e residente a Gallipoli, denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di arma.
L’episodio risale al 10 ottobre, quando, intorno alle 19.30, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Gallipoli hanno controllato il giovane. Alla vista dei poliziotti, l’uomo avrebbe tentato di disfarsi di un involucro, gettandolo a terra. All’interno sono state trovate 21 dosi di cocaina già confezionate.
Il controllo ha portato a successive perquisizioni, estese all’abitazione del trentenne e a quella della fidanzata, frequentata abitualmente dall’uomo.
Nella casa del giovane è stato rinvenuto un fucile a doppia canna, privo di marca, modello e matricola identificabili a causa del cattivo stato di conservazione. Il trentenne è stato pertanto deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.
- CronacaSpacciava droga vicino al parco frequentato da bambini e famiglie, arrestato un 51enne
- CronacaLeverano, ricerche concluse in tragedia per il 53enne scomparso domenica
- PoliticaCarmiano, nasce “Nessuno escluso”: uno sportello gratuito di ascolto psicologico
- PoliticaTettoia Liberty, il milione di euro resta congelato. Rotundo: "Prima i soldi pubblici, poi le verifiche. Una procedura anomala"
- AttualitàCaro-affitti e protesta universitari, il sostegno della Fillea Lecce: "Il diritto allo studio trasformato in privilegio"
- AttualitàTricologia e acque termali, a Santa Cesarea il confronto tra medici e territorio