L’almanacco di oggi 12 ottobre

Il Santo del giorno: San Serafino. Il proverbio di Mesciu Ronzu: O te manci sta minescia o te futti ta finescia. Significato: O ti mangi questa minestra o ti butti dalla finestra.
– Sono nati in questo giorno
1934 Pino Caruso
1935 Luciano Pavarotti
1962 Luca Carboni
– Proverbio
Nella casa dove c’è un buon dottore o un ricco prete, non si sente nè fame nè sete
– Accadde oggi
1928 primo volo per il dirigibile Graf Zeppelin. Lungo 235 metri, compie il giro del mondo con soli 3 scali
– Scoperte
1989 12 ottobre, confermato che l’universo è composto soltanto da tre famiglie di materia