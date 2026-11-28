Il Santo del giorno: San Giacomo. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Se nu te ratti cu le ugne toi, nu te passa lu pruritu. Significato: Se non ti gratti con le unghie tue non ti passa il prurito.
– Sono nati in questo giorno
1820 Friedrich Engels
1902 Alberto Moravia
1925 Umberto Veronesi
– Proverbio
Pazzo è colui che strazia se per dar sollazzo altrui
– Accadde oggi
1520 dopo aver superato lo stretto a cui ha dato il nome, il navigatore Ferdinando Magellano raggiunge l’oceano Pacifico
1954 il fisico nucleare italiano e premio Nobèl Enrico Fermi muore a Chicago
1990 la regina Elisabetta II nomina John Major primo ministro inglese
– Scoperte
1923 La Kodak lancia la cinematografia per amatori