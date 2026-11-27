Il Santo del giorno: San Virgilio. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Scarti frusciu e baij a primiera. Significato: Scarti flusso e prendi primiera. Due cose o persone simili.
– Sono nati in questo giorno
1870 Joe Mack
1940 Bruce Lee
1942 Jimi Hendrix
1972 Youchi Ui
– Proverbio
La parola del ricco è simile al sole, e quella del povero è simile al vapore
– Accadde oggi
1895 Alfred Nobèl, industriale e chimico, istituisce il premio annuale per alcune primarie discipline umanitarie
1975 si svolge a Madrid la cerimonia per l’incoronazione di Juan Carlos
1990 John Major viene scelto come leader del partito conservatore britannico
– Scoperte
1921 Prima applicazione del vaccino antitubercolare BCG