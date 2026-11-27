Il Santo del giorno: San Virgilio. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Scarti frusciu e baij a primiera. Significato: Scarti flusso e prendi primiera. Due cose o persone simili.

– Sono nati in questo giorno

1870 Joe Mack

1940 Bruce Lee

1942 Jimi Hendrix

1972 Youchi Ui

– Proverbio

La parola del ricco è simile al sole, e quella del povero è simile al vapore

– Accadde oggi

1895 Alfred Nobèl, industriale e chimico, istituisce il premio annuale per alcune primarie discipline umanitarie

1975 si svolge a Madrid la cerimonia per l’incoronazione di Juan Carlos

1990 John Major viene scelto come leader del partito conservatore britannico

– Scoperte

1921 Prima applicazione del vaccino antitubercolare BCG