Il Santo del giorno: San Saturnino. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Santu Tunatu cuti cuti ranni e piccicchi su tutti curnuti. Significato: San Donato roccioso grandi e piccoli sono cornuti.
– Sono nati in questo giorno
1797 Gaetano Donizetti
1832 Louisa May Alcott
1932 Jacques Chirac
1933 David Ruben
– Proverbio
Una foglia secca spaventa una rea coscienza
– Accadde oggi
1825 per la prima volta viene rappresentata negli Stati Uniti un’opera italiana: va in scena “Il barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini
1959 viene trasmessa in tv per la prima volta la cerimonia per l’assegnazione dei Grammy Awards, gli oscar della musica
1974 l’Assemblea Nazionale francese approva la legge sull’aborto
– Scoperte
1923 Primi film in Technicolor