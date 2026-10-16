L’almanacco di oggi 16 ottobre

Il Santo del giorno: Sant’Edvige. Il proverbio di Mesciu Ronzu: La vacca ca no mangia cu li Voi, o ha mangiato prima o mangia poi. Significato: La mucca che non mangia con i buoi o ha mangiato o mangerà poi.
– Sono nati in questo giorno
1854 Oscar Wilde
1906 Dino Buzzati
1953 Paulo Roberto Falcao
– Proverbio
Un uomo senza prudenza tanto vale, quanto la minestra senza sale
– Accadde oggi
2008 inizia lo spegnimento del segnale analogico in Italia
1923 Walter Elias Disney fonda la Walt Disney
– Scoperte
1970 Baltimore e Temin scoprono la trascrittasi inversa