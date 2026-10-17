L’almanacco di oggi 17 ottobre

Il Santo del giorno: S. Ignazio d’Anti. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Lu vagnone camina fucendu, lu vecchiu canusce la strada. Significato: Il giovane cammina a passo veloce, il vecchio conosce la strada
– Sono nati in questo giorno
1915 Arthur Miller
1918 Rita Hayworth
1954 Daniela Poggi
1972 Eminem
– Proverbio
In un vaso mal lavato il buon vin presto è guastato
– Accadde oggi
1888 viene pubblicato il primo numero del “National Geographics”
– Scoperte
1972 In vendita la prima calcolatrice tascabile