L’almanacco di oggi 18 ottobre

Il Santo del giorno: San Luca evangelista. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Sia ca l’àe pittatu Santu Luca! Significato: San Luca era un bravo pittore, perció, quando si vede un bambino bello, si afferma che è stata un’opera dipinta dal Santo.
– Sono nati in questo giorno
1697 Giovanni Canaletto
1956 Martina Navratilova
1960 Jean Claude Van Damme
– Proverbio
Chi la pensa in un modo e chi nell’altro
– Accadde oggi
1794 a Napoli vengono impiccati 3 giovani Giacobini
– Scoperte
1954 Il 18 ottobre entra in commercio la prima radio a transistor