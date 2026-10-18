L’almanacco di oggi 18 ottobre

Il Santo del giorno: San Luca evangelista. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Sia ca l’àe pittatu Santu Luca! Significato: San Luca era un bravo pittore, perció, quando si vede un bambino bello, si afferma che è stata un’opera dipinta dal Santo.

– Sono nati in questo giorno

1697 Giovanni Canaletto

1956 Martina Navratilova

1960 Jean Claude Van Damme

– Proverbio

Chi la pensa in un modo e chi nell’altro

– Accadde oggi

1794 a Napoli vengono impiccati 3 giovani Giacobini

– Scoperte

1954 Il 18 ottobre entra in commercio la prima radio a transistor