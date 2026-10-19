L’almanacco di oggi 19 ottobre

Il Santo del giorno: Santa Laura. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Nà bòna parola nu buenu asciu pìia. Significato: Una buona parola occupa uno spazio capiente. Con il prossimo bisogna essere di animo buono.
– Sono nati in questo giorno
1931 John Le Carrè
1952 Veronica Castro
1964 Tiberio Timperi
– Proverbio
Il pentimento e le opere buone sono uno scudo contro la collera celeste
– Accadde oggi
1812 le truppe francesi di Napoleone Bonaparte iniziano la ritirata da Mosca
– Scoperte
1973 19 di ottobre, è John Atanasoff il vero inventore del computer