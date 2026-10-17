Lavori Aqp per migliorare il servizio, possibili disagi in alcuni comuni salentini. Ecco dove e quando

SALENTO – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Carpignano Salentino e Morciano di Leuca.

I lavori a Carpignano Salentino riguardano la manutenzione straordinaria per la sostituzione di alcuni nodi idrici previsti nell’appalto di Risanamento Reti 4. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 21 ottobre 2026 nell’abitato di Carpignano Salentino (LE). Le vie interessate dalla sospensione idrica sono le seguenti: Via Carso, Via Monte Rosa, Via Montello, Via Martiri D’Ungheria, Via Degli Eroi, Via Alfieri, Via Italia, Via Monte Grappa, Via San Pasquale (da Via Carso a via Risorgimento), Via Risorgimento, Via Pasubio, Via Tagliamento, Viale Cavour, Corso Umberto (tra via De Amicis e viale Cavour), Via Vittorio Emanuele, Vie del Centro Storico (ricomprese tra via Vittorio Emanuele e Viale Cavour), Via Fiume, Via Trieste, Via De Amicis, Via Piave, Via Isonzo, Via Gorizia, Via Garibaldi, Via Venezia, Via Dalmazia, Strada Comunale Vecchia di Serrano, Via Trento, Via San Rocco, Largo Pozze, Piazza Duca D’Aosta, Via Pino, Via Santuario, Vico Pozze, e vie limitrofe (cfr. stralcio planimetrico).La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 8:00 con ripristino alle ore 16:00.

I lavori a Morciano di Leuca riguardano sostituzione condotte idriche e fognarie. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 20 Ottobre 2026 nell’abitato di Morciano di Leuca (Le) in Via Don Luigi Sturzo (nel tratto tra via Fratelli Bandiera e Via Roma), in via Roma (nel tratto tra via Ippolitis e via Matteotti) in via Ippolitis e in via San Giovanni Bosco . La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 8:30 con ripristino alle ore 16:30.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.