Lavori Aqp per migliorare il servizio Possibili disagi in alcune vie del Comune di Carpignano Salentino

CARPIGNANO SALENTINO (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Carpignano Salentino. I lavori riguarderanno l’inserzione di opere acquedottistiche nell’ambito di Risanamento Reti 4.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere la normale erogazione idrica il giorno 25 giugno 2026 presso la zona industriale e nelle seguenti vie: Via I° maggio, Via Caduti del Lavoro, Via Di Vittorio, Via Donizetti, Via Baracca, Via Battisti, Via Sauro, Via Ugo Foscolo, Via Tito Schipa, Via San Pasquale, Via Nazario Sauro, Via Filzi, Via Pietro Micca, Via Giuseppe Verdi, Via Enrico Toti, Via Puccini, Via Verdi, Via Mascagni, Via Tagliamento, Via Bellini, Piazza Ognissanti, Corso Umberto, Via Petrarca, Via Carducci, Via Leopardi, Via Manzoni, Via dei Carrubi, SP48, Via Gorizia, Via De Amicis, Via Europa, e vie limitrofe, dell’abitato di Carpignano Salentino (LE).

La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 16:00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.