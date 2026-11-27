MELENDUGNO (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Melendugno (LE) nella frazione di San Foca.
I lavori riguardano la manutenzione straordinaria per la sostituzione di alcuni nodi idrici previsti nell’appalto di Risanamento Reti 4.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 2 dicembre 2026 nell’abitato di Melendugno (LE) nelle frazioni di San Foca e Torre Specchia Ruggieri.
La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 8.00 con ripristino alle ore 16.00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
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