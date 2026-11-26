UGENTO (Lecce) – A causa di una rottura improvvisa di una saracinesca di derivazione d’utenza idrica a servizio dell’immobile sito in via Firenze civ. 23 dell’abitato di Ugento (Le) i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà per tutta la giornata.
Per consentire i lavori, è stato necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica nell’intero abitato di Ugento (Le). I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
I tecnici di Acquedotto Pugliese lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire presumibilmente entro la serata odierna.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
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