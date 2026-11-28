SALENTO – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Racale, Alliste, Melendugno e frazioni di Melendugno.

I lavori a Racale riguardano la manutenzione di opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 1° dicembre 2026 negli interi abitati di Racale (Le). La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 18:00.

I lavori ad Alliste riguardano la manutenzione di opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 1° dicembre 2026 negli interi abitati di Alliste e Felline (Fraz. di Alliste) (Le). La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 18:00.

I lavori a Melendugno riguardano la manutenzione straordinaria per la sostituzione di alcuni nodi idrici previsti nell’appalto di Risanamento Reti 4. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 2 dicembre 2026 nella marina del Comune di Vernole (LE) presso la località Le Cesine ed SP 366. La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 8.00 con ripristino alle ore 16.00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.