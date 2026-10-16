Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato di Melendugno

MELENDUGNO (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Melendugno (LE).
I lavori riguardano la manutenzione straordinaria per la sostituzione di alcuni nodi idrici previsti nell’appalto di Risanamento Reti 4.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 20 ottobre 2026 nell’abitato di Melendugno (LE). Restano escluse dalla sospensione idrica le seguenti vie dell’abitato: Via J.F. Kennedy, Via Indipendenza, Via C. Marx, Via Brodolini, Via Carrozzo, Via B. Croce, Via Traversa Brodolini, Via Caduti di Via Fani, Via Rossellini, Via N. Rizzo, Via Rossini, Via Polimeno, Via La Pira, Via Amendola, Via Antonio Potì, Via Farri, Via Calamandrei, Via Mons. Donato Rizzo, Via P. De Filippo, Via Lenin
La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle ore 8:00 con ripristino alle ore 18:00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
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