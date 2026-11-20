GALLIPOLI (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio negli abitati di Lido San Giovanni e Baia Verde (Fraz. di Gallipoli) (Le). I lavori riguardano l’inserzione di nuove opere acquedottistiche.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica in via C. Massa relativamente al solo Istituto Comprensivo Gallipoli “Polo 3” e negli interi abitati di Lido San Giovanni e Baia Verde (Fraz. di Gallipoli) (Le) il 25 Novembre 2026.

La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 17:00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.