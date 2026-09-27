Lavori Aqp per migliorare il servizio, possibili disagi in alcuni comuni salentini. Ecco dove e quando

SALENTO – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nella marina del Comune di Vernole e nel Comune di Melendugno.
I lavori a Vernole riguardano la manutenzione straordinaria per la sostituzione di alcuni nodi idrici previsti nell’appalto di Risanamento Reti 4. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 30 settembre 2026 nella marina del Comune di Vernole (LE), presso la località Le Cesine ed SP 366. La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle ore 8:00 con ripristino alle ore 18:00.
I lavori a Melendugno riguardano la manutenzione straordinaria per la sostituzione di alcuni nodi idrici previsti nell’appalto di Risanamento Reti 4. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 30 settembre 2026 nella frazione di San Foca del comune di Melendugno (LE). La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle ore 8:00 con ripristino alle ore 18:00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
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