Torneo di Burraco solidale: gioco, convivialità e solidarietà per sostenere la salute mentale

LECCE – Una partita a burraco può trasformarsi in un’occasione speciale per stare insieme, stringere nuove amicizie e, soprattutto, fare del bene. Con questo spirito, Progetto Itaca Lecce promuove il Torneo di Burraco Solidale, in programma domenica 22 novembre 2026 presso Villa Giovanni Camillo della Monica, in via Santi Giacomo e Filippo, 40, a Lecce.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di unire il piacere del gioco a un importante gesto di solidarietà, coinvolgendo appassionati di burraco, amici e cittadini in un pomeriggio all’insegna della condivisione, del divertimento e dell’attenzione verso il prossimo.

Il programma prevede l’apertura delle iscrizioni alle ore 16:00 e l’inizio del torneo alle ore 16:30. A dirigere la partita sarà l’arbitro Walter Carafa. Non mancheranno ricchi premi e un goloso buffet, per rendere l’appuntamento un momento di festa e socialità, aperto a tutti coloro che desiderano contribuire a una buona causa.

La partecipazione prevede una donazione di 20 euro a persona. Il ricavato sarà destinato a sostenere le attività e le iniziative di Progetto Itaca Lecce rivolte alle persone che vivono una condizione di disagio psichico e ai loro familiari, con l’obiettivo di promuovere una maggiore sensibilizzazione sui temi della salute mentale e di favorire percorsi di sostegno e inclusione.

Il torneo rappresenta anche un’opportunità per ribadire il valore della partecipazione della comunità e dell’impegno condiviso. Attraverso occasioni informali e coinvolgenti come questa, la solidarietà diventa un’esperienza concreta, capace di avvicinare le persone e di contribuire a superare pregiudizi e isolamento.

«A burraco vince chi sa giocare, ma la partita più bella è quella del cuore»: è questo il messaggio che accompagna l’iniziativa, invitando tutti a mescolare le carte della convivialità con quelle dell’impegno sociale.

Le prenotazioni sono aperte. Per informazioni e adesioni è possibile contattare:

Patrizia: 334 340 2298

Natasha: 338 371 6099

Rosaria: 320 070 4899

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.progettoitacalecce.org.

Progetto Itaca Lecce invita la cittadinanza a partecipare numerosa: perché, in questa partita, il risultato più importante è quello che si raggiunge insieme.

INFORMAZIONI SULL’EVENTO

Evento: Torneo di Burraco Solidale

Data: domenica 22 novembre 2026

Luogo: Villa Giovanni Camillo della Monica, via Santi Giacomo e Filippo, 40 – Lecce

Orari: iscrizioni dalle ore 16:00; inizio torneo alle ore 16:30

Donazione: 20 euro a persona

Organizzazione: Progetto Itaca Lecce

Arbitro: Walter Carafa