Bandadriatica, il viaggio del ventennale continua: online il video del concerto al Teatro Apollo e nuova tappa al Womex in Spagna

Proseguono le attività per i vent’anni di BandAdriatica, tra memoria condivisa e nuove rotte internazionali. È online su YouTube il video del concerto che lo scorso 6 maggio al Teatro Apollo di Lecce, nell’ambito del festival Armonie del Mediterraneo – Viaggi, miti e ritorni, ha riunito la formazione salentina e numerosi ospiti per una festa collettiva. Dopo un tour estivo che ha attraversato l’Italia e diversi Paesi europei, il percorso del ventennale continua con la partecipazione al WOMEX – Worldwide Music Expo, in programma dal 21 al 25 ottobre a Las Palmas de Gran Canaria, in Spagna.

Il video ripercorre una serata costruita come un itinerario nella storia della band e nel suo immaginario sonoro, tra brani rappresentativi del repertorio e incontri con artiste e artisti che ne hanno condiviso il cammino. Maria Mazzotta, Antonio Castrignanò, Rachele Andrioli e Bojken Lako, insieme a Giovanni Chirico, Francesco La Viola, Nicolò Gambino e Giorgio Distante, hanno contribuito a raccontare due decenni di musica, amicizie e attraversamenti culturali. A guidare la festa, la formazione consolidata di BandAdriatica, con sette componenti su otto presenti fin dal primo giorno: Claudio Prima (organetto e voce), Emanuele Coluccia (sax), Andrea Perrone (tromba), Vincenzo Grasso (clarinetto), Gaetano Carrozzo (trombone), Morris Pellizzari (chitarre), Giuseppe Spedicato (basso) e Ovidio Venturoso (batteria). Le riprese sono di Cosimo Pesce, il montaggio di Alessandro Calò, il suono di Sandro Rizzo e i costumi di Lilian Indraccolo. Dall’appuntamento leccese ha preso avvio il tour del ventennale, che ha portato la band in Italia e sui palchi di Tirana, Budapest, Lago Balaton, Korčula e Rudolstadt, attraversando Albania, Ungheria, Croazia e Germania. Un viaggio tra riletture del repertorio, nuove elaborazioni e collaborazioni storiche, che rinnova il senso della ricerca del gruppo: il Mediterraneo come spazio di incontro e trasformazione.

Questa vocazione trova continuità nel ritorno al WOMEX, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla world music. La band sarà rappresentata da Claudio Prima, musicista, compositore e ideatore del progetto, nello stand L15 di Italy@WOMEX26, per incontrare festival, promoter, agenzie e professionisti del settore, consolidare le relazioni e sviluppare nuove opportunità di collaborazione e circuitazione. La presenza alla fiera si inserisce in un percorso che ha visto BandAdriatica selezionata, come unico gruppo italiano, per gli showcase del Babel Med Music di Marsiglia nel 2017 e del SIM – Semana Internacional de Música di San Paolo del Brasile nel 2019. Nel corso degli anni, la formazione si è esibita in numerosi festival europei e mediterranei e ha collaborato, tra gli altri, con Rony Barrak, Savina Yannatou, Burhan Öçal, Kocani Orkestar, Raiz, Boban Marković Orchestra, Michel Godard ed Eva Quartet.

La sua identità nasce da una babele sonora in continua evoluzione, nella quale le bande pugliesi dialogano con le fanfare balcaniche, le suggestioni mediorientali, le pulsazioni nordafricane e la tradizione salentina. Feste, processioni, serenate e viaggi diventano materia di un linguaggio contemporaneo che attraversa confini geografici e linguistici. A vent’anni dalla nascita, BandAdriatica continua a coltivare questa ricerca, dalle radici salentine alle rotte internazionali.

La partecipazione al WOMEX 2026 è sostenuta da Regione Puglia e Puglia Culture, nell’ambito delle azioni di Puglia Sounds, il progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale, grazie a risorse del Fondo di Rotazione POC 2021–2027, nel quadro dell’accordo tra Puglia Culture e Regione Puglia – Sezione Economia della Cultura. Italy@WOMEX26 è lo stand collettivo coordinato e finanziato da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione anche con Assomusica, AssoConcerti, Emilia-Romagna Music Commission – Ater Fondazione, Italian World Beat – Music Connect Italy, Sicily Music Conference, Italian World Music Network, Regione Puglia e Puglia Culture.