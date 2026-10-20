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Bandadriatica, il viaggio del ventennale continua: online il video del concerto al Teatro Apollo e nuova tappa al Womex in Spagna

Dopo il tour in Italia e in Europa, la formazione salentina pubblica le immagini della festa leccese. Dal 21 al 25 ottobre sarà rappresentata da Claudio Prima al Worldwide Music Expo di Las Palmas de Gran Canaria

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