Droga nascosta in una cassaforte sotto una mattonella: arrestato 30enne

ARADEO (Lecce) – Marijuana, hashish e cocaina nascosti in una cassaforte ricavata sotto una mattonella, vicino al divano di casa. Un trentenne residente in provincia di Lecce è stato arrestato dalla polizia ad Aradeo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
L’intervento è scattato martedì 20 ottobre, dopo che gli agenti della Squadra Mobile avevano notato un sospetto via vai di persone dall’abitazione del giovane, già noto per precedenti legati alla droga.
Durante la perquisizione, i poliziotti hanno notato una mattonella non saldamente fissata al pavimento. Sollevandola, hanno scoperto una cassaforte che custodiva lo stupefacente.
Complessivamente t stati 151,60 grammi di marijuana, 405 grammi di hashish e 19,20 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e due bilancini di precisione.
Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Lecce, il trentenne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.
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