Negramaro in lutto: è morto Antonio Boccuni, storica guardia del corpo di Giuliano Sangiorgi

SALENTO – È morto improvvisamente, stroncato da un infarto, Antonio Boccuni, 57 anni, originario di Genova e storico bodyguard di Giuliano Sangiorgi. Da sempre al fianco del frontman dei Negramaro, lo accompagnava fin dagli esordi della band, seguendolo durante concerti, eventi pubblici e appuntamenti istituzionali.

Negli anni, Boccuni era diventato un volto familiare anche per i fan, grazie alla sua presenza costante accanto al cantante. Un rapporto che aveva superato i confini professionali, trasformandolo in una figura parte integrante della famiglia dei Negramaro.

La sua scomparsa è arrivata all’indomani della messa in onda su Rai 2 del concerto della band all’Arena di Verona, l’ultimo prima della lunga pausa annunciata dal gruppo. La notizia ha suscitato commozione tra i componenti della band e i fan, che sui social stanno condividendo messaggi di cordoglio e ricordi di un uomo rimasto per anni lontano dai riflettori, ma sempre accanto a Sangiorgi.