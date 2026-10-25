Giro di spaccio nel centro di Lecce, emesso il verdetto: tre patteggiamenti

LECCE – Si chiude con tre patteggiamenti a 1 anno e 6 mesi di reclusione la vicenda giudiziaria su un presunto giro di spaccio nel centro strico di Lecce. La giudice Tea Verderosa, subito dopo la sentenza, ha revocato gli arresti domiciliari a carico di Pier Gianluca Coppola, 43 anni e Nicolò Tornese – assistiti rispettivamente dagli avvocati Salvatore Rondine Giovanni Valentini – ravvisando la cessazione delle esigenze cautelari; Dario Andrea Serinelli, di 28, fratellastro di Tornese, era già in libertà.

Nel corso delle indagini sfociate in un’ordinanza a firma del gip Marcello Rizzo, sarebbero stati accertati otto episodi di spaccio tra maggio e ottobre del 2025 riscontrando un continuo viavai nelle stradine del borgo antico – in particolare nella zona delle Giravolte – e un rapido scambio di droga cocaina e hashish) in cambio del passaggio dalla mano del presunto pusher in quella del consumatore di somme di denaro.

Sulla scorta del materiale raccolto la procura salentina aveva avanzato richiesta di una misura cautelare per i tre indagati che, nonostante avessero respinto le accuse nel corso dell’interrogatorio preventivo, finirono ai domiciliari. Tornse e Coppola sono due volti noti alle cronache: il più giovane è stato arrestato il 2 settembre 2025 insieme a un parente stretto sempre per un giro di spaccio nel centro storico, salvo poi tornare libero; il nome del secondo, invece, compariva in un’inchiesta antidroga ribattezzata “Pozzino”.