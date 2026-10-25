Appello sui social per un’adunata in centro: denunciato un minore, sequestrati passamontagna e coltello

LECCE – Un’attività di prevenzione e monitoraggio condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce ha portato alla denuncia in stato di libertà di un giovane presso la Procura della Repubblica per i Minorenni. L’indagine contestato al minore condotte riconducibili all’istigazione e alla promozione di comportamenti violenti durante manifestazioni pubbliche, in linea con le recenti disposizioni normative introdotte per contrastare la violenza organizzata in piazza.

L’operazione è scaturita da una stretta collaborazione tra i reparti territoriali e specialistici dell’Arma. Tutto è partito da un’informazione acquisita in ambito scolastico dai Carabinieri della Tenenza di Copertino, successivamente sviluppata dall’Aliquota Informazioni Operative del Nucleo Informativo leccese attraverso il monitoraggio della rete. Gli accertamenti hanno evidenziato come il minore, tramite un proprio profilo social, fosse intervenuto nei commenti di un post pubblicato da un utente in fase di identificazione. Il messaggio invitava a un’adunata non autorizzata per le ore 19:00 di sabato nel centro di Lecce, recitando l’appello: “Facciamoci vedere anche noi a Lecce. Sabato tutti in centro alle ore 19.00”. Il giovane, interagendo con il contenuto e taggando altri utenti, ha diffuso l’invito che richiamava le modalità dei disordini verificatisi a Milano lo scorso 17 ottobre.

Su decreto emesso dalla Procura minorile, i militari della Sezione Cyber del Nucleo Investigativo di Lecce, con il supporto della Stazione di Leverano, hanno eseguito una perquisizione domiciliare. Dalle verifiche informatiche sullo smartphone sequestrato è emerso che come sfondo della schermata principale figurava una foto di Piazza Duomo a Milano con le fiamme divampate durante i recenti scontri. Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno inoltro rinvenuto e sottoposto a sequestro penale un passamontagna e un coltello a serramanico con lama di 10 centimetri,elementi ora al vaglio degli investigatori per chiarire le reali intenzioni legate al raduno. È stata inoltre trovata una modica quantità di marijuana per uso personale, sottoposta a sequestro amministrativo con la conseguente segnalazione del giovane alla Prefettura.

L’intervento ha così consentito di disinnescare sul nascere l’organizzazione dell’adunata. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la posizione del giovane resta al vaglio dell’Autorità Giudiziaria minorile, fermo restando il principio della presunzione di innocenza. L’Arma dei Carabinieri prosegue nel costante monitoraggio della rete per prevenire fenomeni di aggregazione illecita e tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.