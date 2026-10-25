Lequile, due nuovi finanziamenti per le scuole

LEQUILE – Dopo aver ottenuto più di un milione e mezzo di euro per rimettere completamente a nuovo la scuola dell’infanzia Unicef, il Comune di Lequile guidato dal sindaco Vincenzo Carlà, ottiene due ulteriori finanziamenti di 330mila euro complessivi per nuovi interventi nelle scuole. Ad essere interessati saranno i plessi Giacomo Matteotti di via San Cesario (per un importo di 200mila euro) e Sandro Pertini di via Leonardo da Vinci (per un importo di 130mila euro). Il finanziamento, a valere sulle risorse PNRR, consentirà di progettare e realizzare nuovi impianti antincendio rispondenti alle vigenti normative tecniche di settore.

Esprime la propria soddisfazione il sindaco Vincenzo Carlà: “Siamo particolarmente soddisfatti per questi due nuovi finanziamenti. Siamo convinti che garantire ambienti più confortevoli e adeguati alle nostre figlie e figli significa garantire loro maggiore benessere e investire nel loro futuro per costruire una società migliore. Naturalmente tutto questo si riflette anche in un maggiore benessere per tutto il personale, che, tra collaboratori Ata, insegnanti e amministrativi, lavorano ogni giorno negli edifici scolastici, con grande impegno, e che meritano, al pari degli alunni e delle alunne, tutto il nostro rispetto e la nostra attenzione”.