Lecce, per la prima volta arrivano gli alloggi sociali: la giunta dà il via libera al bando per 11 appartamenti a canone sostenibile

LECCE – Per la prima volta a Lecce si apre la strada all’assegnazione di alloggi sociali, una nuova formula abitativa pensata per sostenere le famiglie che non possono accedere alle case popolari, ma che incontrano difficoltà sempre maggiori nel sostenere i costi degli affitti sul mercato privato. La giunta comunale guidata dalla sindaca Adriana Poli Bortone ha dato il via libera all’avvio delle procedure per il bando pubblico che consentirà di assegnare undici appartamenti a canone sostenibile, situati a Borgo Piave, nell’ex caserma della Marina militare a Frigole.

Si tratta di una novità assoluta per il capoluogo salentino, che introduce per la prima volta uno strumento di edilizia residenziale sociale (Ers), distinto dal tradizionale sistema dell’edilizia residenziale pubblica (Erp). L’obiettivo è offrire una risposta concreta a quella fascia di popolazione che, pur disponendo di un reddito superiore ai limiti previsti per ottenere un alloggio popolare, non possiede risorse economiche sufficienti per acquistare un’abitazione o affrontare i canoni di locazione richiesti dai privati.

Con l’approvazione della proposta numero 549 del 15 ottobre 2026, l’esecutivo cittadino ha dunque compiuto il primo passaggio amministrativo necessario alla pubblicazione dell’avviso pubblico e alla formazione di una graduatoria completamente nuova, indipendente da quella delle case popolari, nella quale risultano attualmente in attesa circa mille richiedenti. I destinatari dell’iniziativa potrebbero essere soprattutto giovani coppie e nuclei familiari con redditi medio-bassi, spesso esclusi dalle forme tradizionali di sostegno abitativo. Una categoria che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con il progressivo aumento dei prezzi degli immobili e delle locazioni, trovandosi in una condizione di crescente difficoltà nell’accesso alla casa.

A sottolineare la differenza rispetto alle consuete assegnazioni di edilizia popolare è stato l’assessore comunale al Welfare, Andrea Guido, che ha chiarito come l’intervento sia rivolto a cittadini con caratteristiche economiche differenti da quelle previste per l’Erp. Non si tratta, quindi, di aumentare il numero degli appartamenti destinati agli aventi diritto già inseriti nelle graduatorie comunali, ma di introdurre un ulteriore strumento di sostegno per chi si trova in una situazione intermedia, senza poter beneficiare degli aiuti pubblici tradizionali.

Gli undici alloggi sono stati ricavati all’interno dell’ex struttura militare di Borgo Piave, un complesso di proprietà comunale recentemente sottoposto a lavori di riqualificazione. L’intervento ha consentito di recuperare un immobile pubblico e di destinarlo a una funzione sociale, prevedendo anche spazi esterni a servizio dei futuri residenti. Il complesso comprende infatti un’area verde sul retro, parcheggi e quattro locali destinati ad attività commerciali. La consegna degli appartamenti potrebbe avvenire entro la fine dell’anno, compatibilmente con il completamento degli ultimi adempimenti.

Il provvedimento approvato dalla giunta affida ora agli uffici comunali il compito di predisporre il bando, nel quale dovranno essere indicati tutti i requisiti necessari per partecipare alla selezione. Saranno stabiliti i limiti reddituali e Isee, i criteri per attribuire i punteggi, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni contrattuali previste per gli assegnatari. Al momento, dunque, non sono ancora noti né gli importi degli affitti né le soglie economiche che consentiranno di accedere alla graduatoria. Questi aspetti saranno definiti nel testo definitivo dell’avviso, che dovrà essere sottoposto anche al vaglio della Regione prima della pubblicazione. Il principio alla base dell’iniziativa resta quello di garantire canoni di locazione sostenibili, attraverso una disciplina differente da quella applicata agli alloggi popolari. Gli appartamenti dovranno essere utilizzati come abitazione stabile dai beneficiari e non potranno essere destinati a seconde case o ad altre forme di utilizzo incompatibili con la finalità sociale dell’intervento.

La procedura dovrà rispettare criteri di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, assicurando a tutti gli aspiranti assegnatari condizioni uniformi di partecipazione. Gli uffici saranno inoltre chiamati a verificare gli eventuali vincoli giuridici riguardanti gli immobili, tenendo conto della normativa nazionale e regionale sull’edilizia abitativa e delle disposizioni che regolano gli alloggi sociali. A seguire il procedimento sarà l’architetto Fernando Bonocuore, dell’Ufficio Casa del Comune di Lecce. La deliberazione è stata approvata all’unanimità dalla giunta e dichiarata immediatamente eseguibile, consentendo così agli uffici di procedere con gli adempimenti necessari alla predisposizione del bando.

L’iniziativa rappresenta un primo passo verso una diversificazione delle politiche abitative cittadine, in un contesto nel quale la difficoltà di trovare una casa a prezzi accessibili riguarda ormai non soltanto le fasce più fragili della popolazione, ma anche famiglie e lavoratori con entrate regolari. Undici appartamenti costituiscono certamente una risposta limitata rispetto alla domanda complessiva di abitazioni, ma l’introduzione dell’edilizia residenziale sociale segna comunque un cambiamento significativo nell’approccio del Comune al problema della casa. Con il via libera della giunta prende così forma un nuovo percorso che, una volta completato l’iter amministrativo e pubblicato il bando, consentirà per la prima volta a Lecce di assegnare abitazioni pubbliche a canone sostenibile a cittadini che, fino a oggi, sono rimasti sostanzialmente esclusi dai principali strumenti di sostegno all’accesso alla casa.