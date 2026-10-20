Arti marziali, evento storico a Nardò: per la prima volta in puglia i campioni mondiali Bailey Murphy e Devon Hopper

NARDÒ (Lecce) – Un appuntamento senza precedenti per tutti gli appassionati e gli atleti di arti marziali del territorio. Per la prima volta in assoluto in Puglia, Nardò ospiterà uno stage internazionale di Point Fighting firmato dall’Advantage Academy, la realtà sportiva guidata dal tecnico Anthony Avantaggiato.

Direttamente dagli Stati Uniti d’America arrivano nella città neretina due icone assolute della disciplina a livello globale: Bailey Murphy e Devon Hopper. I due campioni statunitensi metteranno a disposizione di atleti e tecnici le proprie competenze in una giornata formativa ad altissimo profilo tecnico, destinata ad affinare strategie di combattimento e preparazione agonistica.

L’evento si terrà mercoledì 28 ottobre presso la sede dell’Advantage Academy (in Via Volta, all’interno della struttura della Scuola di Via Bellini a Nardò) e sarà articolato in due sessioni di lavoro divise per fasce d’età:

Ore 17:00 – 19:00: Categoria Cadetti

Ore 19:00 – 21:00: Categorie Junior e Senior

Poiché la manifestazione si prefigge di garantire un’esperienza di allenamento di altissima qualità a contatto diretto con i due maestri americani, i posti disponibili sono strettamente limitati e accessibili esclusivamente tramite prenotazione.

«Ospitare due leggende del calibro di Bailey Murphy e Devon Hopper rappresenta un traguardo storico non solo per la nostra accademia, ma per l’intero movimento marziale pugliese», dichiara il direttore tecnico Anthony Avantaggiato. «Ringraziamo sentitamente l’Amministrazione Comunale di Nardò e in particolare il Presidente del Consiglio Comunale con delega allo Sport, Antonio Tondo, unitamente al Presidente della Consulta Comunale dello Sport, Tony De Paola, per la costante vicinanza e il supporto garantito alle iniziative sportive di rilievo internazionale. Un doveroso e sincero ringraziamento va inoltre all’Official Sponsor Dimora Villa Serena per aver reso possibile la realizzazione di questo straordinario appuntamento».