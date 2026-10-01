L’eredità di Piero Calamandrei a settant’anni dalla scomparsa: convegno all’Università del Salento

LECCE – Nel settantesimo anniversario della scomparsa di Piero Calamandrei, Lecce ospita una giornata di studio dedicata al ruolo dell’avvocatura nella società contemporanea e alla tutela dei valori costituzionali. L’iniziativa, intitolata «Piero Calamandrei. L’avvocato come intellettuale civile. Eredità e prospettive per l’avvocatura moderna», si terrà venerdì 2 ottobre 2026, dalle ore 15:30 alle 19:30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento (Complesso Ecotekne, Monteroni di Lecce).

Promosso dalla Camera Civile Salentina in sinergia con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’ateneo leccese e la Corte d’Appello di Lecce, l’incontro intende favorire un confronto interistituzionale tra Magistratura, Avvocatura e Accademia. Al centro del dibattito, la figura di Calamandrei e la funzione del giurista quale presidio essenziale della giurisdizione e della vita democratica.

Relatori e interventi

I lavori, moderati dal presidente della Camera Civile Salentina Salvatore Donadei, vedranno la partecipazione di figure di rilievo del panorama giuridico e istituzionale:

Maria Rosaria San Giorgio , Giudice della Corte Costituzionale;

Francesco Paolo Sisto , Viceministro della Giustizia;

Giampiero Balena , già ordinario di Diritto processuale civile all’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”;

Luigi Melica , Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento;

Giuseppe Miccolis , ordinario di Diritto processuale civile presso l’Università del Salento;

Fedele Moretti, Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense.

L’appuntamento si configura come un’occasione di approfondimento tecnico e deontologico sulle prospettive della professione forense di fronte alle sfide della modernità.