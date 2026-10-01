Clima e oceanografia: doppio prestigioso riconoscimento per il professor Piero Lionello

LECCE – Importante traguardo per la ricerca scientifica dell’Università del Salento. Il professor Piero Lionello, ordinario di Fisica dell’Atmosfera e Oceanografia presso l’ateneo leccese, è stato nominato socio corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei per la sezione Astronomia, Geodesia, Geofisica e applicazioni. Contemporaneamente, a Limassol (Cipro), la rete scientifica internazionale MedCLIVAR gli ha conferito il MedCLIVAR Lifetime Leadership Award per il contributo profuso nello studio del clima del bacino mediterraneo.

Fondata nel 1603, l’Accademia dei Lincei rappresenta la più antica istituzione scientifica al mondo tuttora attiva. L’ingresso tra i suoi soci costituisce uno dei più alti riconoscimenti nel panorama accademico italiano, affidato all’elezione diretta da parte dei membri per meriti scientifici di alto profilo.

L’attività di ricerca del docente è incentrata sulla dinamica di atmosfera e oceani, sulla variabilità climatica e sugli impatti del riscaldamento globale nell’area mediterranea, con specifico riferimento a eventi estremi, dinamica delle onde e variazioni del livello del mare.

Il doppio riconoscimento è stato accolto con favore dai vertici dell’ateneo leccese. La rettrice Maria Antonietta Aiello ha espresso il plauso dell’intera comunità accademica, sottolineando il valore strategico della ricerca svolta dal docente su tematiche centrali per la tutela e il futuro dei territori del Mediterraneo.