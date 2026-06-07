Frigole, l’Ecomuseo delle Bonifiche da intitolare a al compianto Ernesto Mola: sì della comunità e apertura della sindaca Poli

LECCE (FRIGOLE) – Un riconoscimento destinato a custodire la memoria di uno dei protagonisti della storia recente delle marine leccesi. È questa la prospettiva emersa dall’incontro “Un Ecomuseo per un litorale – Da Torre Rinalda a San Cataldo: un progetto di welfare culturale”, svoltosi nel Salone Libertini di Frigole e dedicato alla figura di Ernesto Mola. L’iniziativa ha rappresentato anche l’occasione per rilanciare la Mappa di Comunità delle marine leccesi, con l’obiettivo di estendere il percorso partecipativo all’intero litorale e coinvolgere un numero sempre maggiore di associazioni e realtà del Terzo Settore in un progetto condiviso di welfare culturale.

All’incontro hanno preso parte la sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, l’assessora regionale Silvia Miglietta, il consigliere comunale delegato alle marine Alessio Poso e numerosi cittadini, associazioni e operatori impegnati nella valorizzazione del territorio. Nel corso del confronto sono emersi diversi spunti e proposte per il futuro delle marine leccesi, ma a catalizzare l’attenzione è stata soprattutto la proposta di intitolare l’Ecomuseo delle Bonifiche di Frigole a Ernesto Mola.

L’idea, avanzata durante i lavori, è stata accolta con partecipazione ed emozione dalla comunità presente e ha trovato la disponibilità della sindaca Poli Bortone ad avviare il percorso necessario per concretizzarla. Un’iniziativa che punta a rendere omaggio a una figura che ha segnato profondamente la vita sociale, culturale e civile del territorio.

“Intitolare l’Ecomuseo a Ernesto non rappresenta un semplice atto formale, ma il giusto riconoscimento a una persona che ha lasciato un segno profondo nel nostro territorio”, ha sottolineato il capogruppo di Lecce Città Pubblica, Sergio Della Giorgia. Medico apprezzato, consigliere comunale, fondatore e presidente del Cufrill, Mola ha dedicato gran parte della sua attività alla tutela del paesaggio, alla valorizzazione delle marine leccesi e al sostegno delle comunità costiere e del mondo agricolo locale.

Tra le sue intuizioni più significative viene ricordata proprio la nascita dell’Ecomuseo delle Bonifiche, progetto che seguì e sostenne con convinzione fin dai primi passi. Un luogo che oggi racconta la storia della bonifica e dell’evoluzione del territorio, ma che rappresenta anche la sintesi della visione che Mola aveva per Frigole e per l’intero litorale leccese.

“Questo luogo, più di ogni altro, racconta la sua visione, il suo amore per Frigole e il suo instancabile impegno per il riscatto e lo sviluppo del litorale leccese”, ha spiegato Della Giorgia. Da qui la convinzione condivisa che il nome di Ernesto Mola debba continuare ad accompagnare il cammino dell’Ecomuseo, affinché la sua memoria possa essere custodita e trasmessa alle future generazioni, diventando allo stesso tempo fonte di ispirazione per i progetti di crescita e valorizzazione delle marine di Lecce.