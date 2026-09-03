Lequile, torna il fumo dall’impianto. Carlà: “Il Salento non ha uomini e mezzi sufficienti”. Lecce città pubblica chiede campionamenti e analisi

Una nuova colonna di fumo nero e denso dall’impianto Ecorisorse riaccende la paura a Lequile e allarga il fronte delle preoccupazioni fino al territorio di Lecce. Intorno alle 13 di oggi, 3 settembre, la riattivazione di un focolaio nel centro comprensoriale già colpito dal grave incendio dei giorni scorsi ha provocato nuove segnalazioni dei cittadini e la reazione del sindaco Vincenzo Carlà, accorso sul posto dopo aver avvisato i vigili del fuoco e la Prefettura. “Non doveva e non poteva riaccadere. Sono deluso e arrabbiato quanto voi”, ha dichiarato il primo cittadino, invitando la popolazione a non raggiungere l’impianto e a lasciare libere le comunicazioni: “Sono stati allertati già i vigili del fuoco, che sono qui sul posto… e la Prefettura. Non intasate il mio telefonino, non venite qui sul posto. Non doveva e non poteva riaccadere. Poi accerteremo tutto il resto”.

Alla rabbia dei primi momenti è seguita una riflessione sulle capacità del territorio di fronteggiare eventi di questa portata. Carlà ha voluto distinguere nettamente il riconoscimento del lavoro dei soccorritori dalla denuncia di una disponibilità di risorse che ritiene insufficiente. “Non metto in dubbio la professionalità, l’impegno e l’umanità dei soccorritori e di tutti coloro che stanno dirigendo le operazioni di soccorso, ma quanto sta accadendo a Lequile, evento che poteva succedere in qualsiasi altra parte del Salento, ci mette di fronte ad un dato di fatto: il Salento non ha mezzi, risorse e uomini sufficienti per affrontare un’emergenza ambientale come quella di Lequile, perché di emergenza ambientale si tratta”. Parole affidate ai giornalisti presenti sul posto, mentre anche a Palazzo Carafa l’incendio era al centro del confronto istituzionale.

LA COMMISSIONE A PALAZZO CARAFA A LECCE

Nella mattinata, prima della nuova segnalazione di fumo, la commissione consiliare Traffico si era riunita alle 11.30 per affrontare l’emergenza alle porte della città, l’intervento della Protezione civile e gli aggiornamenti sulla situazione. In quella sede Sergio Della Giorgia, capogruppo di Lecce Città Pubblica, ha chiesto che il Comune promuova controlli nelle porzioni del territorio leccese più vicine all’impianto. Una richiesta che la successiva riattivazione del focolaio ha reso, a suo giudizio, ancora più urgente. “La questione non riguarda soltanto ciò che purtroppo molti cittadini hanno respirato durante l’incendio. Una combustione di rifiuti ha ricadute anche su terreni, vegetazione, coltivazioni e acque, ed è quindi importante verificare cosa sia effettivamente accaduto anche nelle zone di Lecce potenzialmente interessate dalla dispersione dei fumi”, ha spiegato il consigliere. Della Giorgia ha richiamato le iniziative dei Comuni confinanti con l’area dell’incendio, che, secondo quanto riferito nel suo intervento, stanno procedendo con campionamenti e verifiche su aria, acqua e terreni, sollecitando un analogo impegno del capoluogo. Il punto, ha precisato, è accertare l’eventuale presenza di conseguenze ambientali, senza anticipare conclusioni che devono essere sostenute dalle analisi: “Non sto dicendo che ci sia una contaminazione certa anche sul territorio leccese. Sto chiedendo che venga verificato se ci sia stata e, nel caso, in quale misura”. Per il capogruppo, i primi dati sulla qualità dell’aria rappresentano un elemento utile ma non sufficiente a ricostruire il quadro complessivo: occorre attendere le analisi sui microinquinanti e verificare, parallelamente, le possibili ricadute sull’ambiente. Da qui la proposta operativa rivolta all’amministrazione: “Ritengo necessario che il Comune di Lecce, insieme agli organismi tecnici competenti, individui le aree maggiormente esposte e predisponga un piano di campionamento con le opportune analisi”. Una sollecitazione che lega la tutela della salute alla sicurezza dei luoghi in cui si vive e si coltiva, e dai quali provengono acqua e alimenti.

Mentre a Lequile il sindaco denuncia la carenza di uomini e mezzi, a Lecce arriva dunque la richiesta di estendere gli accertamenti oltre i confini del Comune colpito dall’incendio. “Su questo credo che Lecce debba fare la propria parte fino in fondo, con controlli adeguati anche sul proprio territorio”, conclude Della Giorgia.