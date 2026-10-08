Lecce, una via d’uscita dall’incubo traffico di via Dell’Abate. Il vicesindaco: “Riapriamo i ponticelli con 110mila euro del Comune”

LECCE – Ogni giorno la stessa storia: lunghe file di automobili, attese interminabili davanti al passaggio a livello e residenti costretti a fare i conti con una viabilità sempre più congestionata. In via Dell’Abate, soprattutto nelle ore di punta, basta che si abbassino le sbarre ferroviarie per mandare in tilt la circolazione. Un problema che si trascina da anni e che pesa sulla quotidianità di centinaia di famiglie, lavoratori e automobilisti. Adesso, però, si intravede finalmente una soluzione: la riapertura dei ponticelli che collegano via Giacomo Puccini a via Luigi Corvaglia, creando uno sbocco alternativo verso Parco Tafuro. La giunta Poli Bortone ha approvato il progetto esecutivo, stanziando 110mila euro interamente a carico del Comune.

A trovare le risorse è stata l’amministrazione, utilizzando i proventi delle sanzioni urbanistiche. “La riapertura dei ponticelli rappresenta un successo enorme per questa amministrazione, che di tasca sua e con proprie risorse impegna 110mila euro, 90mila più Iva, per ricollegare via Puccini a Parco Tafuro”, dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla. Non si tratta soltanto di riaprire un passaggio rimasto inutilizzabile, ma di ridisegnare la mobilità di un intero comparto urbano. “L’opera comprende anche la realizzazione di una rotatoria, proprio davanti all’ingresso della scuola, all’imbocco di via Puccini, e il ripristino del senso unico di marcia sulla stessa strada. È grande la soddisfazione, ringrazio il dirigente Puce e tutti i settori che hanno collaborato con noi”, aggiunge il vicesindaco.

L’intervento punta a ridurre sensibilmente il traffico che oggi si riversa su via Dell’Abate, dove il passaggio a livello, per ragioni di sicurezza, resta chiuso più a lungo, provocando rallentamenti e ingorghi che coinvolgono anche le strade limitrofe. La possibilità di utilizzare nuovamente il collegamento tra via Corvaglia e via Puccini dovrebbe distribuire meglio i flussi automobilistici, evitando che gran parte della circolazione si concentri su un unico percorso. Prima del via libera, gli uffici comunali hanno verificato la fattibilità tecnica dell’operazione e predisposto un progetto complessivo per migliorare anche la sicurezza stradale nei pressi della scuola. Ora si attende la gara per affidare i lavori e aprire il cantiere. La data della riapertura non è ancora stata fissata, ma il finanziamento e l’approvazione del progetto segnano un’accelerazione concreta. Per gli abitanti della zona, abituati a programmare persino gli spostamenti più brevi in funzione delle code davanti alle sbarre, quei ponticelli non rappresentano semplicemente una strada da recuperare: sono la possibilità di uscire finalmente da una trappola quotidiana di traffico e attese.