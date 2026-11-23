Istituire un tavolo permanente di raccordo sull’asse Roma-Bari, fra i componenti pugliesi della Commissione antimafia nazionale e quelli della Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia. È questa la proposta che è scaturita dall’incontro tra il senatore Filippo Melchiorre e il presidente della Commissione pugliese, il consigliere regionale Luigi Caroli.

“Voglio che sia, comunque, una proposta condivisa. Per questo – sottolinea il senatore Melchiorre – chiederò ai colleghi della Commissione Antimafia (Mauro D’Attis, vicepresidente, Erio Congedo, Dario Iaia, Giandomenico La Salandra e Giovanni Maiorano, ndr)la condivisione di questa proposta di lavoro congiunta. L’intento è quello di portare l’attenzione sui fenomeni mafiosi o criminali emergenziali che quotidianamente attanagliano la Puglia all’attenzione della Commissione Antimafia. Una sinergia utile per approfondire le infiltrazioni mafiose negli appalti nella sanità, nell’edilizia e nell’economia”.

“Non solo, l’idea- conclude Caroli – è anche quella di studiare un programma regionale di educazione alla legalità e prevenzione del reclutamento mafioso dei giovani”.