Su richiesta della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Rosa Barone si è tenuta in Terza Commissione consiliare l’audizione sull’applicazione della normativa in materia di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) e sulla stewardship antimicrobica nella Regione Puglia.

“Parliamo – dichiara Barone – di un tema delicato, che riguarda direttamente la sicurezza delle cure e che troppo spesso rischia di essere sottovalutato. In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio ICA, si stimano tra le 400.000 e le 640.000 infezioni correlate all’assistenza ogni anno, con circa 20.000 decessi. Numeri che rendono evidente quanto sia necessario rafforzare le misure di prevenzione e controllo e garantire un’applicazione concreta e omogenea delle disposizioni in tutte le strutture sanitarie. È stato importante avviare questo confronto in Commissione, nella settimana mondiale sull’uso consapevole degli antimicrobici, ascoltando i rappresentanti delle aziende sanitarie e ospedaliere e acquisendo dall’assessore Pentassuglia un quadro dettagliato dei prossimi passaggi. Il nuovo Piano regionale per la prevenzione e il controllo delle ICA sarà adottato tra dicembre e gennaio. Entro la fine di gennaio, con la pubblicazione della relativa delibera, sarà inoltre dato mandato di relazionare sui dati. L’obiettivo deve essere quello di costruire un modello organizzativo uniforme in tutta la Puglia, in linea con l’Intesa Stato-Regioni, rafforzando la governance e assicurando che il Piano non resti soltanto un documento programmatico, ma venga tradotto in procedure e interventi operativi in ogni Asl e in ogni ospedale. I dati illustrati oggi evidenziano una maggiore consapevolezza sul tema: negli ospedali è aumentato il numero di operatori sanitari che utilizzano gel idroalcolici e sono stati formati circa 24.000 operatori attraverso i corsi finanziati dal PNRR. In ogni ospedale è stata inoltre avviata un’implementazione del personale formato.

È fondamentale proseguire su questa strada, assicurando che tutte le Asl e le aziende ospedaliere possano contare su una governance adeguata e su professionisti con competenze e specializzazioni specifiche. Le infezioni correlate all’assistenza rappresentano un problema rilevante di sanità pubblica, sia per la sicurezza dei pazienti sia per i costi che comportano per il sistema sanitario. La prevenzione passa da azioni concrete: corretta igiene delle mani da parte degli operatori, riduzione delle procedure diagnostiche e terapeutiche non necessarie, uso appropriato degli antibiotici e dei disinfettanti, sterilizzazione dei presidi, igiene degli ambienti e controllo del rischio di legionellosi.In questo percorso è importante richiamare anche la sentenza Travaglino del 2023, che ha individuato tredici punti di riferimento per la prevenzione e la gestione delle infezioni correlate all’assistenza. Indicazioni che devono essere tenute in considerazione per rafforzare le procedure, la tracciabilità e la responsabilità organizzativa delle strutture sanitarie. Ringrazio tutti i rappresentanti delle Asl pugliesi che hanno partecipato all’audizione e hanno dimostrato sensibilità e attenzione, sottolineando l’importanza della crescita professionale del personale sanitario e dell’adozione di pratiche di prevenzione efficaci. Continueremo a seguire questo percorso in Commissione affinché il nuovo Piano regionale trovi piena applicazione in tutte le aziende sanitarie pugliesi”.