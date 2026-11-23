“È questa la forza di una maggioranza unita: saper discutere, confrontarsi e individuare soluzioni condivise, mettendo al primo posto gli interessi della comunità”. Adriana Poli Bortone presenta così l’intesa sul piano della sosta a pagamento a Lecce. La mozione, firmata da tutti e 19 i consiglieri del centrodestra, arriverà in Consiglio comunale il 27 novembre. Nel comunicato diffuso dopo l’accordo la sindaca rivendica il lavoro svolto dalla coalizione e illustra i correttivi, dalle agevolazioni per i residenti ai parcheggi di interscambio.

“Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento per il lavoro svolto da tutti i consiglieri comunali e dalle forze politiche della maggioranza, che hanno dimostrato senso di responsabilità, spirito di collaborazione e capacità di ascolto”, afferma Poli Bortone. “Il risultato raggiunto è frutto di un lavoro serio e approfondito, sviluppato attraverso il confronto tra le diverse sensibilità politiche della coalizione e il dialogo con cittadini, associazioni e categorie interessate”. L’obiettivo, spiega, è rendere la sosta “più equilibrata e attenta alle esigenze quotidiane dei cittadini”, migliorare la mobilità urbana e favorire l’uso del trasporto pubblico.

La misura che incide di più sui bilanci familiari riguarda la seconda auto. Alle condizioni previste dalla mozione, i residenti potranno ottenere “fino a due abbonamenti annuali gratuiti per nucleo familiare nelle zone verdi, blu e nella zona arancio Z14, pagando soltanto le spese di emissione”. L’agevolazione è pensata soprattutto per chi dispone di pochi posti auto privati. La tariffa base annuale degli abbonamenti ordinari per i residenti scenderà invece da 190 a 140 euro, con un’ulteriore riduzione a 70 euro nelle zone verdi. Per acquisti e commissioni brevi sono previsti 15 minuti di sosta gratuita, utilizzabili fino a due volte al giorno nelle fasce orarie stabilite.

Sul fronte del trasporto pubblico, la mozione propone un abbonamento mensile integrato da 40 euro, di cui 30 per il bus urbano e 10 per la sosta nelle zone verdi dove parcheggiare costa 80 centesimi l’ora. “Una formula che permette di utilizzare entrambi i servizi a condizioni economicamente vantaggiose, incentivando l’impiego dei mezzi pubblici per gli spostamenti quotidiani”, osserva la sindaca. Per la sosta pomeridiana nelle aree individuate è previsto anche un abbonamento mensile da 30 euro, valido dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 21, pensato in particolare per i lavoratori turnisti.

Il capitolo sociale comprende la sosta gratuita per i caregiver professionali nella zona di residenza della persona assistita, per il periodo di svolgimento dell’attività di cura documentata. Per i nuclei composti esclusivamente da ultrasettantacinquenni, comprese le persone che vivono sole, la mozione prevede su richiesta un’ora di sosta gratuita al giorno nella zona di residenza. Il beneficio spetterà a un familiare o a un’altra persona che presti assistenza abituale. Il documento fissa inoltre almeno uno stallo rosa ogni cento posti a pagamento. “Si tratta di misure che attribuiscono alla regolamentazione della sosta anche una funzione di sostegno alle famiglie e alle persone che vivono particolari condizioni di necessità”, sottolinea Poli Bortone.

La sindaca annuncia poi la proposta di attivare cinque parcheggi di interscambio per un totale di 500 posti auto, con la formula “Bus + sosta gratis”, estesa anche a chi ha un abbonamento annuale al trasporto pubblico locale. Con la Provincia e il Consorzio ASI si valuterà l’utilizzo dell’area industriale come ulteriore punto di interscambio, da collegare alla città con una linea di trasporto pubblico e corse a frequenza adeguata. Nel disegno dell’amministrazione, questi interventi dovranno rendere il bus più conveniente ed efficiente, offrire un’alternativa all’uso quotidiano dell’auto e migliorare l’organizzazione degli spazi urbani.

Poli Bortone rivendica anche il risultato politico. “Tutte le componenti del centrodestra hanno contribuito con spirito costruttivo alla definizione di una proposta comune, dimostrando che la pluralità delle sensibilità rappresenta una ricchezza quando è accompagnata dalla volontà di lavorare insieme”. La sindaca ringrazia singolarmente i consiglieri e tutte le forze della coalizione per aver tradotto osservazioni e suggerimenti in proposte concrete, mantenendo gli obiettivi dell’amministrazione. Parla di “solidità e maturità politica” della maggioranza e indica il passaggio successivo. “Adesso l’impegno sarà quello di dare seguito alle proposte attraverso i necessari passaggi amministrativi, affinché possano tradursi in benefici concreti per i cittadini. È con questo spirito di unità, responsabilità e determinazione che intendiamo continuare a governare Lecce”.

La firma è arrivata alle 11 nella stanza del capo di Gabinetto Angelo Tondo, alla presenza della sindaca. Una volta raccolte tutte e 19 le sottoscrizioni, è saltata la riunione fissata per le 17 in sala giunta. Nel confronto è caduta la richiesta di Fratelli d’Italia di far partire le nuove strisce blu in due sole aree e ampliare poi il servizio. Poli Bortone ha insistito per l’avvio contemporaneo dell’intero piano dall’11 giugno. Il calendario riguarda tutte le aree individuate, dai Salesiani alla stazione, da via Leuca ad alcune parti di Santa Rosa e di San Pio, con via Taranto compresa in quest’ultimo settore. Nella zona blu rientra San Lazzaro, dove finora la sosta pomeridiana era gratuita.

L’intesa comprende anche un abbonamento agevolato al bus per artigiani, commercianti e studi professionali. Il pass per i caregiver riguarda le zone verdi e blu, mentre l’ora gratuita per chi assiste gli ultrasettantacinquenni si potrà richiedere agli uffici nelle zone verdi, blu e viola. Su quest’ultima misura sono emersi dubbi di sostenibilità, legati al numero di anziani che vivono soli. Per le donne in gravidanza, Fratelli d’Italia aveva proposto un pass rosa. Le difficoltà nei controlli hanno portato alla mediazione su 120 stalli rosa aggiuntivi. I cinque parcheggi di interscambio sono previsti in via Almirante, via Penna, via Vecchia Carmiano, via Cicolella e nei pressi della stazione. La mozione arriva in aula senza provvedimenti specifici per pendolari e universitari. Ma nel consiglio comunale del 27 novembre qualcuno potrebbe proporre un emendamento.