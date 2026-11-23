OTRANTO (Lecce) – Dal 26 dicembre al 1° gennaio, a Otranto, la XXVIII edizione della storica rassegna culturale e musicale che celebra il passaggio al nuovo anno, nel punto più a est d’Italia, dove sorge il primo sole. La prima alba del 2027 è accompagnata dalla musica del premio Oscar Nicola Piovani.

Cultura, spiritualità e musica per un nuovo dialogo tra i popoli del Mediterraneo. Otranto, la città più a est d’Italia, la prima a essere toccata ogni giorno dai raggi del sole, dal 26 dicembre 2026 al 1° gennaio 2027 accoglierà la XXVIII edizione dell'”Alba dei popoli”, storica manifestazione che dal 1999 celebra l’incontro tra Oriente e Occidente all’insegna del dialogo tra culture e della forza luminosa dell’umanità, promossa dal Comune di Otranto e per la prima volta, in collaborazione con Arcidiocesi di Otranto e Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce.

L’appuntamento simbolicamente più atteso è il “Sunrise Coffee. Wake up in Otranto” il 1° gennaio alle 6.30 sulla Spiaggia dei Gradoni e sul Lungomare degli Eroi, il pubblico si ritroverà davanti al mare per aspettare insieme la prima luce dell’anno. Protagonista dell’appuntamento sarà Nicola Piovani, con “Note a margine” un racconto musicale e autobiografico attraverso la propria carriera cinematografica e teatrale, i ricordi, le esperienze e gli incontri che ne hanno segnato il percorso artistico. Con lui al pianoforte, Marina Cesari al sax, Marco Loddo al contrabbasso, Vittorino Naso alle percussioni per uno spettacolo che ripercorre il tragitto e la ricerca poetica del compositore durante il lavoro con registi come Fellini, i fratelli Taviani, Benigni, Nanni Moretti, suggerendo immaginarie stazioni di un viaggio musicale in libertà. In questo racconto teatrale la musica arriva dove la parola non sa e non può arrivare, perché, come ha sottolineato Piovani, “non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica”.

Premio Oscar per la colonna sonora del film “La vita è bella” di Roberto Benigni, Nicola Piovani è pianista, direttore d’orchestra e compositore, ha firmato le musiche di alcuni dei più importanti film del cinema italiano, collaborando con registi come Marco Bellocchio, Mario Monicelli, i fratelli Taviani, Nanni Moretti, Giuseppe Tornatore, Roberto Benigni e Federico Fellini. Autore anche di musiche per il teatro e canzoni, ha ricevuto nel corso della sua carriera tre David di Donatello, tre Nastri d’Argento e numerosi altri riconoscimenti. Dal 2021 è artista residente della Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica, dove sviluppa progetti di teatro musicale che intrecciano linguaggi pop e classici.

Il tema che tiene insieme il programma dell’Alba dei popoli di quest’anno è “Luce Prima”, una luce che precede ogni nuovo inizio: unisce, attraversa i confini, restituisce senso alla memoria e apre possibilità per il futuro. “Luce Prima” nasce da una visione: raccontare il Mediterraneo attraverso la musica e le sue molteplici stratificazioni culturali, mettendo in relazione repertori antichi e linguaggi contemporanei, tradizioni popolari e sperimentazione, spiritualità e innovazione tecnologica. E Otranto torna a interpretare la propria vocazione più profonda: essere crocevia di culture, tradizioni e spiritualità, luogo nel quale il Mediterraneo non è una linea di separazione, ma uno spazio di relazione tra popoli.

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La rassegna inizierà sabato 26 dicembre al Castello Aragonese con due giornate dedicate alla scoperta di nuovi linguaggi. Dopo i saluti istituzionali alle 18:30 si entra nel mondo dell’elettronica con “Metamorfosi // Classico digitale”, in cui musica elettronica, ricerca elettroacustica e nuove forme performative dialogheranno attraverso concerti audiovisivi e live electronics in una configurazione multicanale, fornendo così alla platea la possibilità di essere immersa quasi completamente nella sfera sonora. Il progetto coinvolgerà la LEM (Dipartimento di Musica Elettronica del Conservatorio “Tito Schipa”) con la curatela di Gioele Nuzzo e Giuseppe Tarantino*. Domenica 27 dicembre, alle 18, invece, con “Prospettiva / Illusione” la sperimentazione proseguirà sempre con un indirizzo verso performance audiovisive e live electronics, con l’accompagnamento di performer provenienti da più campi del panorama tradizionale.

La Cattedrale di Otranto, lunedì 28 dicembre, alle 19.30, farà da scenografia a “Le vie del Sacro”, una produzione musicale originale nata dalla collaborazione tra l’Arcidiocesi e il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, con la direzione artistica del musicista e docente di Musiche tradizionali Fabrizio Piepoli. Il concerto sarà eseguito dall’ensemble vocale e strumentale formato da studenti e docenti, del Corso di musiche tradizionali del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, istituzione da sempre attenta al dialogo tra le diverse culture. Sarà un viaggio tra canti devozionali e di pellegrinaggio che attingono alle tradizioni del Sud Italia, del Medioevo iberico, dell’Oriente Ortodosso e Maronita: le Cantigas de Santa Maria di Alfonso X “El Sabio” (XIII sec) e il Llibre vermell de Montserrat (Anon. XIV sec), laudi francescane tratte dal Laudario di Cortona (XIII sec), inni Ortodossi provenienti dal Monte Athos e dall’Armenia, struggenti canti Maroniti dal Medioriente. In questo repertorio le voci si accompagnano ad antichi strumenti mediterranei come l’oud arabo, il saz turco, il ney, le percussioni a cornice mediorientali (tar, riqq, daﬀ), la chitarra battente e la mandola della tradizione popolare del Sud Italia.

Martedì 29 dicembre, si tornerà al Castello Aragonese per “Ponti di Spirito. Armonie senza confini. Oriente e Occidente in dialogo”. La serata si aprirà alle 18.30 con “Dialoghi di pace”, un incontro dal titolo “Abitare insieme il Mediterraneo: fede, pace e responsabilità verso il futuro”, curato dall’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi. Studiosi, testimoni ed esponenti del mondo culturale ed ecclesiale si confronteranno sui rapporti storici, religiosi e culturali tra il Salento, la Grecìa, la comunità arbëreshe e l’Albania. A seguire una produzione musicale dell’Ensemble Abyād, nato dal Corso di Musiche tradizionali del Conservatorio di Lecce, con un percorso sonoro che mette in dialogo le tradizioni orientali e occidentali del Mediterraneo, insieme ai linguaggi contemporanei.

Sempre al Castello, rischiarato dalla luce di centinaia di candele, mercoledì 30 dicembre (due turni: 20.30 e 21.30) lo spettacolo musicale “Candle Harmony Concert” di Enrico Caputo con le più celebri colonne sonore natalizie eseguite da un quartetto d’archi.

Giovedì 31 dicembre, a Largo Porta Terra torna l’appuntamento con “La Notte dei Popoli”, cuore popolare della manifestazione. Alle 22.45 la serata si aprirà con la BandAdriatica, insieme a Maria Mazzotta, Bojken Lako e Redi Hasa, con il concerto che ripercorre i vent’anni di musica dell’ensemble guidato dall’organetto di Claudio Prima. Un incontro musicale che attraversa le sponde del Mediterraneo, tra le contaminazioni del Salento, dei Balcani e delle culture musicali internazionali. A mezzanotte, il countdown collettivo e il progetto visual e light design accompagneranno il passaggio al nuovo anno con il momento simbolico della “Prima Luce”. A seguire, il dj set di Populous, nome d’arte di Andrea Mangia, producer e dj salentino che ha esordito nel 2003 con l’etichetta di Berlino Morr Music e si è rapidamente fatto largo nella scena elettronica internazionale e italiana, porterà la manifestazione verso sonorità elettroniche e internazionali.

Il 1° gennaio, è il “Sunrise Coffee. Wake Up in Otranto” il momento clou della manifestazione. Alle 6.30, sulla Spiaggia dei Gradoni e sul Lungomare degli Eroi, il pubblico si ritroverà davanti al mare per attendere insieme la prima luce dell’anno con “Note a margine”, il concerto di Nicola Piovani e alle 12 si chiude con il concerto dei Mundial, tra ritmi, contaminazioni e linguaggi musicali contemporanei. Mundial, progetto di Carmine Tundo (La Municipàl), con Roberto Mangialardo e Alberto Manco è laboratorio sonoro e visivo, un ponte tra passato e futuro, che recupera le storie e le filastrocche recitate dai nonni e le inserisce in un contesto sperimentale, fondato su un sound creato partendo dai campionamenti dei suoni del paesaggio pugliese, editati e trasformati in pattern ritmici.

L’Alba dei Popoli è un’iniziativa del Comune di Otranto che, per la XXVIII edizione, si arricchisce per la prima volta di una collaborazione organica con l’Arcidiocesi di Otranto e il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce. Una sinergia istituzionale, culturale e progettuale che fa della musica, della ricerca, della spiritualità e del dialogo interculturale gli strumenti di un progetto condiviso. Una scelta che riconosce alla cultura un ruolo strategico per lo sviluppo del territorio, la valorizzazione del patrimonio e la formazione delle nuove generazioni, promuovendo i valori della pace, della conoscenza e della convivenza tra i popoli. Da Otranto, luogo simbolico dell’incontro tra Oriente e Occidente, un progetto che guarda al futuro e si apre al Mediterraneo e al mondo.