Meteo del weekend (17 e 18 ottobre) nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia – Sabato. Condizioni di tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con nubi sparse alternate a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo asciutto con cieli poco nuvolosi ovunque.

Domenica. Nuvolosità in transito nel corso della giornata su tutta la regione ma con tempo per lo più asciutto. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con cieli irregolarmente nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni e qualche addensamento in transito specie al Nord-Est. Al pomeriggio poche variazioni, con qualche nube anche sui settori occidentali del settentrione. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento specie al Nord-Ovest con anche qualche pioggia tra Piemonte e Valle d’Aosta.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni, cieli in prevalenza poco nuvolosi. Nel pomeriggio poche variazioni, con maggiori spazi soleggiati tra Toscana, Umbria e Marche. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori. Nuvolosità in aumento nella notte sui settori tirrenici, ma senza fenomeni associati.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; maggiori addensamenti sulla Sicilia con qualche piovasco sullo stretto. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura in transito sulla Sardegna.

Temperature minime stabili o in rialzo su tutta la penisola, in calo sulle regioni peninsulari meridionali e al nord-ovest. Massime in diminuzione da nord a sud.

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