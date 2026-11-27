NAZIONALE
AL NORD
Al mattino locali banchi di nebbia o foschia lungo la val Padana, sereno altrove. Al pomeriggio ancora ampie schiarite su tutti i settori. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con ancora visibilità ridotta lungo la Pianura Padana.
AL CENTRO
Al mattino molte nubi sul versante adriatico con precipitazioni sparse, nevose in Appennino dai 1100-1400 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio poche variazioni con residue nevicate in Abruzzo dai 1200 metri. In serata e in nottata tempo in miglioramento con ancora qualche addensamento in Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove.
AL SUD E SULLE ISOLE
Giornata all’insegna del maltempo sulle regioni meridionali con cieli nuvolosi e piogge sparse sia al mattino che al pomeriggio, maggiori schiarite sulla Sardegna ma con locali piovaschi sulla costa occidentale. In serata e nella notte residue piogge tra Sicilia e regioni ioniche, migliora altrove.
Temperature minime e massime in diminuzione da nord a sud.
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