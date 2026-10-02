Meteo del weekend (3 e 4 ottobre) nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia – Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con ampie schiarite ovunque.

Domenica. Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione attesa in serata e nottata con ampi spazi di sereno ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cielo nuvoloso o variabile sulle regioni di nord-ovest interessate da maggiore nuvolosità; parzialmente nuvoloso sulla Lombardia e sul Trentino Alto-Adige, sole prevalente altrove. Al pomeriggio condizioni meteo invariate, con variabilità asciutta al nord-ovest e cielo sereno o al più poco nuvoloso sul resto del Nord; nessun fenomeno significativo atteso tra serata e nottata.

AL CENTRO

Cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo con ancora qualche velatura in transito sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nelle ore diurne e serali condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni peninsulari, con cieli sereni dalla Campania alla Calabria; parzialmente nuvoloso sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia non si esclude qualche isolato piovasco nel pomeriggio. In serata e in nottata ancora tempo asciutto, con cieli in prevalenza sereni.

Temperature minime e massime stabili o in diminuzione da nord a sud.

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