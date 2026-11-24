Puglia – Tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione ma con molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio, locali fenomeni sui settori settentrionali. In serata e nottata tempo in peggioramento con possibilità di deboli fenomeni diffusi.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo instabile o perturbato su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio con piogge e temporali sparsi. Neve sulle Alpi dagli 800-1000 metri, localmente fino ai 600-700 metri. In serata e nella notte ancora tempo instabile con fenomeni più intensi tra Lombardia e Triveneto. Ancora neve sotto i 1000 metri sulle Alpi e fino ai 1400-1500 in Appennino.

AL CENTRO

Giornata all’insegna del maltempo con cieli nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni e con associate piogge e temporali sparsi, specie sul versante tirrenico con fenomeni localmente molto intensi. In serata e in nottata insiste il maltempo, ma in attenuazione sui settori tirrenici dalla notte. Nella notte primi fiocchi in Appennino dai 1700-1800 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nubi su buona parte delle regioni con piogge su Sardegna, Campania e zone interne del Molise. Al pomeriggio maltempo in intensificazione tra Campania e Molise con fenomeni anche intensi. In serata e in nottata maltempo in estensione al resto del Sud con fenomeni più intensi sui settori tirrenici, mentre inizia a migliorare sulla Sardegna.

Temperature minime stabili o in generale aumento su tutta l’Italia, massime in calo al Nord ed in rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.

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