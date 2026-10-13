Meteo di domani 14 ottobre nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia

Tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni con tempo stabile e ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi per il transito di qualche velatura specie al Nord-Ovest. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e cieli per lo più soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni su tutti i settori.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente e qualche velatura sulla Toscana. Al pomeriggio ancora stabilità diffusa con cieli soleggiati e qualche velatura in transito specie sul versante tirrenico. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori con tempo asciutto e cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo qualche velatura sulla Sardegna. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo con prevalenza di cieli sereni e cieli velati sulla Sardegna.

Temperature minime stabili o in generale lieve diminuzione e massime in generale rialzo su tutta la Penisola.

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