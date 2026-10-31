Minicar e veicoli industriali fantasma: truffa online da oltre 100mila euro

SALENTO – Oltre 100mila euro ottenuti attraverso la vendita online di minicar e veicoli industriali inesistenti. È la truffa ricostruita dagli agenti di polizia, che ha denunciato due persone residenti in Calabria, indagate per truffa aggravata.
L’indagine è partita dalle denunce presentate da diverse vittime e ha consentito agli investigatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Lecce di ricostruire il meccanismo del raggiro. Secondo quanto emerso, gli indagati avrebbero pubblicizzato e venduto sul web veicoli mai esistiti, inducendo gli acquirenti in errore e ottenendo così un profitto illecito superiore a 100mila euro.
Il denaro sarebbe stato poi suddiviso e trasferito su diversi conti correnti bancari italiani, con l’obiettivo di nasconderne la provenienza illecita.
I due indagati, nei giorni scorsi, hanno ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. La loro posizione resta al vaglio dell’autorità giudiziaria.
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