Notte di raid nel Salento: ladri in azione tra Gallipoli, Nardò e Alezio. Colpite quattro attività

SALENTO – Una raffica di incursioni notturne ha messo in allarme diverse località del Salento tra venerdì e sabato. Nel mirino di una o più bande di malviventi sono finiti un’area di servizio, una gelateria, un centro scommesse e una farmacia, in una sequenza di tentativi di furto concentrati in poche ore.

Il primo colpo è stato tentato lungo la statale 274, a Gallipoli, ai danni dell’area di servizio Menga. I malintenzionati hanno spaccato la porta d’ingresso per introdursi nel locale, ma il repentino scatto dell’allarme e l’arrivo sul posto delle pattuglie dell’istituto di vigilanza Fidelpol li ha costretti alla fuga prima che potessero asportare la refurtiva.

Stessa sorte per la gelateria “Desideria” a Santa Caterina, marina di Nardò, dove i ladri sono riusciti a penetrare all’interno sempre dopo aver sfondato l’accesso principale, prima che l’intervento delle guardie giurate interrompesse l’incursione. A Nardò è stato preso di mira anche un centro scommesse della zona.

Il raid si è completato ad Alezio, lungo via Salvatore Anaclerio, ai danni della farmacia del paese. Poco dopo la mezzanotte l’allarme ha segnalato l’effrazione della vetrata d’ingresso alla centrale operativa dell’istituto “Gps Vigilanza”,giunta sul posto unitamente ai Carabinieri della stazione locale e al responsabile della struttura. Anche in questo caso l’arrivo immediato dei vigilanti ha messo in fuga i malintenzionati a mani vuote.

Sui quattro episodi sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri. Gli investigatori non escludono che a colpire possa essere stata la medesima banda in trasferta. Elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e l’identificazione dei responsabili potrebbero emergere dall’esame dei filmati degli impianti di videosorveglianza installati nelle attività coinvolte e lungo le arterie stradali interessate.