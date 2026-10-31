Niente amministratore di sostegno al nonno, respinto il ricorso: l’età avanzata non basta

SOLETO – Non basta l’età avanzata, né la fragilità sociale e neppure il timore dei familiari su come si gestiscono i propri soldi, per limitare la libertà di una persona. Lo ha stabilito il Giudice Tutelare del Tribunale di Lecce che, con un recentissimo decreto ha rigettato il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di un ultraottantenne di Soleto. L’adozione della misura di sostegno era stata sollecitata dai Servizi Sociali, nonché auspicata dai figli dell’uomo, preoccupati dal fatto che il di loro padre sia assistito da una badante troppo ingerente, a loro avviso, nelle decisioni riguardanti la gestione delle proprie risorse economico-patrimoniali. Sennonché, l’anziano si è opposto al ricorso con l’assistenza dell’avv. Vincenzo Russo.

Ascoltato direttamente dal giudice, l’uomo ha manifestato una ferma opposizione alla misura, ritenuta lesiva della propria libertà e dignità, mentre il legale ha fatto rilevare che agli atti c’era una documentazione sanitaria molto limitata, dalla quale non emergevano patologie tali da compromettere le capacità cognitive o decisionali. Il Tribunale ha quindi rigettato il ricorso, premiando l’impostazione della difesa centrata sulla tutela dell’autonomia dell’interessato. In particolare, il giudice ha considerato significativo che l’uomo abbia conferito in autonomia l’incarico a un difensore, sottoponendosi poi all’ascolto durante il quale ha dimostrato di comprendere il senso del procedimento e di saper esprimere una volontà consapevole.

Il decreto ricorda che l’amministrazione di sostegno è una misura che serve a tutelare le persone prive di autonomia con la “minore limitazione possibile” della capacità di agire. Secondo il giudice, per applicarla occorre accertare un’infermità o una menomazione fisica o psichica che renda concretamente impossibile, anche solo in parte o temporaneamente, provvedere a se stessi. Nel caso esaminato, questa prova mancava. Da ultimo, il provvedimento esclude categoricamente che la misura possa nascere dalle tensioni familiari o dai dubbi dei figli sulla gestione delle risorse economiche del padre, ed applicarla in assenza dei presupposti significherebbe comprimere indebitamente l’autodeterminazione del soggetto.