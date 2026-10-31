Strisce blu, dai Salesiani parte la raccolta di adesioni al ricorso collettivo al Tar

LECCE – La protesta contro l’estensione delle strisce blu prova a imboccare la strada del ricorso collettivo al Tar. Questa mattina, in via San Domenico Savio, di fronte alla chiesa del quartiere Salesiani, comitati e consiglieri del centrosinistra leccese hanno incontrato residenti e commercianti per illustrare l’iniziativa e spiegare come manifestare il proprio interesse a partecipare. Un primo passaggio per raccogliere le disponibilità e sottoporre le singole posizioni alla verifica dei legali. Possono fare ricorso i residenti di ogni singola zona interessata: Salesiani, Stazione, via Leuca, via Taranto e altre zone interessate dall’estensione delle strisce blu, come i residenti di alcune aree di Santa Rosa. Secondo le indiscrezioni che circolano, tra gli studi che potrebbero portare avanti l’azione ci sarebbe lo studio Calabro. Al centro della contestazione c’è la scelta della giunta guidata da Adriana Poli Bortone di individuare come zone di particolare interesse urbanistico anche aree periferiche della città, comprese quelle vicine alla tangenziale. “Non possiamo accettare che quasi tutta la città diventi zona di particolare rilevanza urbanistica trasformandola di fatto in un grande parcheggio a pagamento, colpendo così duramente cittadini, commercianti e imprese in un particolare momento di grave crisi economica e sociale – scrive il consigliere Pd e presidente della Commissione controllo XI, Antonio Rotundo – Per queste ragioni abbiamo approfondito il nuovo piano della sosta, per verificare la legittimità del procedimento seguito, a partire dalla delibera di Giunta n. 359 del 10 settembre 2026 con la quale è stata ampliata la Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU). L’estensione della ZPRU è infatti un passaggio decisivo perché consente all’amministrazione di istituire nuove aree di sosta a pagamento senza essere obbligata a garantire nelle vicinanze un’adeguata disponibilità di parcheggi gratuiti”.

La relazione istruttoria utilizza prevalentemente rilevazioni del traffico e della sosta risalenti al 2020 e fa riferimento ai dati relativi ai flussi veicolari sulle grandi direttrici di ingresso in città per giustificare l’estensione della ZPRU anche ai quartieri esterni alla circonvallazione, senza che risultino adeguate rilevazioni specifiche sulla domanda e sull’offerta di parcheggi nelle singole aree residenziali interessate. Proprio questa classificazione rappresenterebbe, secondo la minoranza di Palazzo Carafa, il punto debole dei provvedimenti: consentirebbe infatti di estendere la sosta a pagamento senza mantenere un’adeguata presenza di parcheggi gratuiti. Per gli oppositori si tratterebbe di un espediente per aggirare le disposizioni sulla disponibilità degli stalli bianchi, la cui legittimità dovrebbe essere sottoposta al giudice amministrativo. Una contestazione politica e giuridica che dovrà trovare riscontro nell’esame degli atti e nell’eventuale giudizio. A spiegare le ragioni dell’iniziativa è Sergio Della Giorgia, capogruppo di Lecce Città Pubblica: “La trasformazione dei parcheggi gratuiti in stalli a pagamento sta interessando numerosi quartieri di Lecce. Oggi siamo stati in strada, nel quartiere Salesiani, per incontrare cittadini e commercianti, ascoltare le loro preoccupazioni e presentare la nostra iniziativa”. Il percorso annunciato punta a contestare gli elementi sui quali l’amministrazione ha costruito le proprie decisioni. “Dall’esame dei provvedimenti della Giunta Poli Bortone emergono, a nostro giudizio, possibili profili di illegittimità: carenze nell’istruttoria, motivazioni insufficienti e contraddizioni tra il piano e le decisioni adottate. Per questo chiediamo al TAR di verificare la legittimità dei provvedimenti e valutarne l’annullamento”, afferma Della Giorgia. Durante l’incontro sono state illustrate anche le modalità per aderire alla fase preliminare: occorre inviare una mail a ricorsostrisceblu@gmail.com, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e, facoltativamente, un recapito telefonico.

Sarà poi lo studio legale a ricontattare gli interessati per verificare i requisiti e spiegare le modalità di partecipazione. “Manifestare interesse è gratuito e non comporta alcun impegno. È semplicemente un modo per informarti e valutare liberamente se partecipare”, precisa il capogruppo. La gratuità riguarda dunque questa prima manifestazione di interesse, che non equivale al conferimento di un incarico né all’adesione definitiva al ricorso. “Le decisioni che cambiano i nostri quartieri devono essere trasparenti, motivate e rispettose dei diritti dei cittadini”, aggiunge Della Giorgia. Accanto alle contestazioni sui provvedimenti, in strada hanno trovato spazio le preoccupazioni per le conseguenze sulle attività di vicinato. Il timore degli esercenti è che il costo del parcheggio scoraggi gli acquisti e spinga i clienti verso le grandi strutture commerciali. “È la tomba finale sul commercio. La gente scapperà negli ipermercati. Farò il ricorso: sono molto sfiduciato”, ha detto un commerciante durante l’incontro. È anche da questo malcontento che prende forma il tentativo di trasformare la protesta nei quartieri in un’azione collettiva: raccogliere le disponibilità, verificare le posizioni dei residenti e degli operatori economici e portare davanti al Tar le scelte contestate sul nuovo assetto della sosta.

“I dati utilizzati dall’amministrazione non sono sufficienti – a nostro avviso – a giustificare l’estensione delle strisce blu decisa dalla giunta – attacca Rotundo – Inoltre, l’amministrazione richiama il principio della gradualità nell’attuazione del piano, ma dagli atti successivi emerge che tutti i 13.274 stalli tariffati sono già compresi nella programmazione 2025-2026. Da qui il ricorso al TAR per chiedere l’annullamento dei provvedimenti dell’amministrazione promuovendo un ricorso collettivo dei residenti direttamente interessati dal piano, una sorta di class action. La protesta si trasforma così in un ricorso collettivo dei cittadini al TAR. A questo fine proponiamo una raccolta pubblica di manifestazioni d’interesse, rivolta ai residenti interessati dalla trasformazione della sosta gratuita in sosta a pagamento, per presentare nelle prossime settimane un ricorso collettivo al tar. Tutti i cittadini interessati possono mandare una email con le loro generalità e indirizzo a: ricorsostrisceblu@gmail.com”.