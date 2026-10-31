Maxisequestro della Guardia di Finanza per Halloween: ritirati dal mercato 130mila prodotti

SALENTO – Oltre 130mila articoli non a norma e potenzialmente pericolosi per la salute, per la gran parte gadget, costumi e accessori dedicati ai più piccoli per la festa di Halloween, sono stati ritirati dal commercio a seguito di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lecce.

Il blitz più consistente è scattato all’interno di un negozio di articoli per la casa a Cursi, dove i militari della Compagnia di Maglie hanno sigillato e posto sotto sequestro amministrativo circa 85.000 prodotti tra maschere, abbigliamento a tema e giocattoli non conformi alle direttive previste dal Codice del Consumo.

I controlli delle Fiamme Gialle si sono estesi anche ad altri centri del Salento nell’ambito del medesimo dispositivo di prevenzione: tra Surano, Presicce-Acquarica e Alessano, i finanzieri della Compagnia di Maglie e della Tenenza di Tricase hanno intercettato e sequestrato altri 45.000 articoli privi delle informazioni minime sulla composizione dei materiali e delle avvertenze sulla sicurezza in lingua italiana.

Per i titolari degli esercizi commerciali sono scattate sanzioni amministrative che potranno raggiungere, nel massimo,oltre 25.000 euro ciascuno, insieme alle segnalazioni inoltrate alle Autorità competenti. L’operazione mira a tutelare la salute dei consumatori e a contrastare le forme di concorrenza sleale ai danni dei commercianti che operano nel rispetto delle regole.